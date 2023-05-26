Выход прозрачного смартфона Nothing Phone (2) состоится в июле

Nothing готовит к выпуску свой второй смартфон Phone (2) в июле, заявил генеральный директор стартапа Карл Пей в эксклюзивном интервью журналу Forbes.

В ходе интервью Пей также поделился информацией о некоторых характеристиках нового устройства. Он отметил, что Phone (2) будет обладать увеличенной емкостью аккумулятора, достигающей 4700 мАч, в то время как первая модель оснащена батареей на 4500 мАч. Совместно с более энергоэффективным чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, Пей ожидает заметного увеличения времени автономной работы смартфона.

Кроме того, основатель Nothing сообщил, что первая модель Phone (1) была продана в тираже 750 000 экземпляров, привлекая внимание значительного числа пользователей, перешедших с iPhone на смартфон от Nothing. По словам Пея, количество таких пользователей превышает аналогичные показатели других брендов в 3-4 раза.

Однако информация, опубликованная в начале мая и утверждающая, что Phone (2) будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой спутниковой связи, была опровергнута в интервью Forbes.