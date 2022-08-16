Социальная сеть ВКонтакте запустила моментальный перевод текста в чатах на другие языки. Сообщения в приложениях ВКонтакте и VK Мессенджер теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот. Новая функция поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении.

Перевод сообщения начинается только по желанию пользователя и осуществляется исключительно с помощью собственных технологий и инструментов ВКонтакте, без участия стороннего оборудования или программных решений. Надёжность машинного перевода и определения языка в сообщениях обеспечивает нейросетевая модель, которая обучена на открытых данных и способна учитывать особенности лексики и манеру общения пользователей социальной сети, представляющих разные регионы, сферы деятельности и интересы: например, технология ВКонтакте хорошо различает сленг и позволяет переводить на уровне специализированных сервисов как разговорные фразы, так и художественные или официально-деловые материалы.

Чтобы перевести текст в чате, достаточно вызвать вспомогательное меню нажатием на нужное сообщение и выбрать «Перевести». Кроме того, текст можно прослушать — например, чтобы узнать, как именно звучат слова и фразы на другом языке. Перевод сообщений доступен с русского на английский, испанский, португальский и наоборот. Количество языков будет постепенно увеличиваться.

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