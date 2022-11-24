ВКонтакте создала дипфейк-технологию для UGC-контента

Впервые все авторы контента в социальной сети смогут примерить на себя лица знаменитостей прямо в редакторе VK Клипов или специальном мини-приложении. Это стало возможным благодаря собственным технологиям обработки видео, созданным Командой ВКонтакте.

Воспользоваться инструментом можно в редакторе VK Клипов — как в отдельном приложении, так и во вкладке«Клипы» внутри мобильного приложения ВКонтакте. Технология также появилась и в специальном мини-приложении, с помощью которого «Дипфейк» можно опубликовать в VK Клипах и в VK Видео. Результатом можно поделиться с друзьями в личных сообщениях или скачать на устройство.

Функция «Дипфейк» позволяет пользователям создавать реалистичные ролики, в которых возможно примерить на себя лица знаменитостей. В основе работы технологии — созданные ВКонтакте нейронные сети, которые позволяют трансформировать лицо пользователя в лицо знаменитости, обеспечивая узнаваемые черты звезды и сохраняя фотореалистичность результата. Решение обрабатывает видео практически в режиме реального времени и обладает высокой производительностью. Это позволит создавать ВКонтакте свыше 200 000 видео с дипфейками ежедневно.

Создание роликов доступно непосредственно в редакторе сервиса VK Клипов, где на выбранный фрагмент снятого видео можно наложить лицо знаменитости с помощью кнопки «Дипфейк». В мини-приложении достаточно загрузить новое видео или выбрать из уже доступных на платформе ВКонтакте. Ролик должен быть не длиннее трёх минут для VK Клипов и десяти минут для VK Видео.

Сгенерированные ролики помечаются специальным вотермарком при экспорте на внешние площадки, чтобы зрители смогли без проблем отличить дипфейк-видео от роликов с реальными звёздами. Кроме того, все обрабатываемые видео проходят автоматическую проверку на соответствие правилам публикации контента ВКонтакте, а пользователи получают дополнительные уведомления о том, что созданные при помощи технологии «Дипфейк» видео носят исключительно развлекательный характер.