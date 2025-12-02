Флагманский iQOO 15 едет в Россию | The GEEK
Флагманский iQOO 15 едет в Россию

Официальная презентация новинки состоится уже на следующей неделе.
Редакция The GEEK сегодня в 10:01

iQOO 15 будет официально представлен в России на презентации в Москве, которая состоится 9 декабря. Об этом рассказали представители российского подразделения компании.

Напомним, флагманский смартфон iQOO 15 представили в Китае 20 октября. Новинка получила топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, большой экран с адаптивной частотой обновления 1-144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, а также аккумулятор на 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.

Представлен iQOO 15 – топовый игровой флагман по доступной цене

На российский рынок iQOO 15 выйдет в двух цветах: вулканический серый и альфа-черный. Цены пока не объявлены.

