В России начались продажи камерофонов Vivo X300 и X300 Pro: цены

Обошлось без даунгрейда батарей — оба смартфоны сохранили оригинальные аккумуляторы.

Компания Vivo запустила в России официальные продажи своих новых флагманских смартфонов X300 и X300 Pro. Оба устройства получили по две расцветки: база — «Воздушный голубой» и «Таинственный черный», прошка — «Песчаный бархат» и «Таинственный черный».

В отличие от глобальных версий, российские модели сохранили оригинальные аккумуляторы: 6000 мАч у X300 и 6500 мАч у X300 Pro.

Цены следующие:

  • Vivo X300 (12/256 ГБ) — 76 999 рублей;
  • Vivo X300 (16/512 ГБ) — 82 999 рублей;
  • Vivo X300 Pro (16/512 ГБ) — 99 999 рублей.

Подробнее о Vivo X300 и X300 Pro

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
