В России увеличился спрос на китайские ноутбуки и планшет

Аналитики Авито проанализировали динамику продаж ноутбуков и планшетов на своей площадке с марта 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года и определили самые популярные бренды в России. Несмотря на заметный рост продаж китайских брендов, Apple сохраняет лидерские позиции в обеих категориях.

Рост продаж планшетов

С марта 2024 года продажи новых планшетов в России выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами роста в сегменте новых устройств стали Xiaomi с ростом на 53% и Umilio, продажи которого увеличились более чем в 20 раз. Среди планшетов на вторичном рынке заметнее всего выросли продажи устройств Xiaomi на 42%.

Самым популярным брендом на платформе остается Apple, чьи планшеты возглавляют рейтинг по доле продаж. В тройке лидеров также находятся Samsung и HUAWEI.

Продажи ноутбуков

Продажи новых ноутбуков выросли на 28%. Россияне стали чаще покупать устройства HUAWEI (в 2 раза), ASUS (на 43%) и Apple (на 37%). Среди б/у ноутбуков лидерами по росту продаж стали HUAWEI (на 23%) и MSI (на 28%).

Самыми популярными ноутбуками в России остаются устройства от Apple, ASUS и Lenovo.

Популярность китайских планшетов

В апреле и мае 2024 года увеличился интерес россиян к новым планшетам китайских производителей, особенно к бренду Umilio. Средняя стоимость нового планшета на Авито составила 7300 рублей. Продажи планшетов Xiaomi также выросли на 53%, средняя стоимость нового устройства — 24 200 рублей.

Любимые бренды планшетов

Apple остается любимым брендом россиян по доле продаж, на iPad приходится 41% всех продаж планшетов на Авито. В основном это б/у устройства со средней ценой 21 000 рублей. Средняя цена новых планшетов Apple составляет 44 000 рублей, их продажи выросли на 3% за год.

Samsung занимает второе место с долей 12%, где основную часть продаж составляют б/у планшеты со средней ценой 8 000 рублей. Средняя цена нового устройства Samsung — 39 000 рублей.

HUAWEI занимает третье место с долей 6%. Средняя цена б/у устройств этого бренда — 7 000 рублей, новых — 20 000 рублей. Продажи новых планшетов HUAWEI выросли на 15% за год.

Популярность ноутбуков

Среди ноутбуков наиболее заметно вырос спрос на новые устройства китайского бренда HUAWEI, продажи которых увеличились в два раза, при средней цене 50 900 рублей. Лидером по доле продаж остаются ноутбуки MacBook от Apple с 20% всех продаж. Средняя цена б/у MacBook составляет 44 000 рублей, новых — 109 000 рублей. Продажи новых ноутбуков Apple выросли на 37% год к году, а б/у устройств — на 5%.

ASUS занимает второе место с долей 16%. Средняя цена б/у устройств составляет 21 000 рублей, новых — 73 000 рублей. Продажи новых ноутбуков ASUS выросли на 43% по сравнению с прошлым годом.

Третье место занимает Lenovo с долей 13%. Средняя цена б/у устройств — 20 000 рублей, новых — 77 000 рублей. Продажи новых ноутбуков Lenovo выросли на 6% за год.