В России упали цены на iPhone 8 и iPhone 8 Plus

После выхода iPhone SE второго поколения, Apple сняла с продажи когда-то популярную линейку iPhone 8. Следом за компанией официальные продавцы начинают снижать ценник на смартфоны предыдущего поколения.

В этот раз отличился интернет-магазин МТС, который предлагает своим покупателям приобрести iPhone 8 на 64 Гб всего за 32 тысячи рублей. Кроме того, старшую версию в лице iPhone 8 Plus на 64 Гб отдают за 36 тысяч рублей. Но чтобы воспользоваться таким ценником, нужно применить промокод.

МТС

Аналогичная стоимость нашлась и в онлайн-магазине Билайна. Например, iPhone 8 там выйдет в 33 490 рублей.

Билайн

Согласно сервису для поиска и подбора товаров Яндекс Маркет, сейчас это самые низкие цены на рынке.

iPhone 8 обладает защитой от воды, беспроводной зарядкой и стеклянным корпусом. Пока вся линейка получает последние обновления iOS 13 и показывает стабильную работу.