В продаже появился ультрабюджетный Redmi A3x за 70$

Компания Redmi официально запустила смартфон Redmi A3x на международном рынке по цене в $68 или примерно 6 тысяч рублей. Пока что невероятно бюджетная новинка появилась только в Пакистане, но в ближайшее время поступит в Индию и ОАЭ.

Смартфон получил идентичный дизайн с моделью Redmi A3, однако в нем заменили процессор MediaTek Helio G36 на Unisoc T603 (150 000 в AnTuTu 10). Остальная начинка прежняя: 3 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ с расширением до 1 ТБ, АКМ на 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт и Android 14.

Особенность смартфона в таком ценовом сегменте — стеклянная задняя панель с защитой Corning Gorilla Glass 3. На ней расположен круглый блок с золотым или серебряным кольцом, в котором умещаются двойная AI-камера на 8 Мп, а также вспомогательный объектив. На боковой части Redmi A3x спрятан датчик отпечатков пальцев, а на верхней — 3,5-мм аудиоразъем.

Фронтальная сторона оснащена LCD экраном на 6,71 дюйма с разрешением HD+ и частотой 90 Гц, который также прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 3. Тут же расположена передняя камера на 5 Мп. Еще одна фишка — технология DC Dimming для снижения нагрузки на глаза.