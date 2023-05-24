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В магазине приложений RuStore появились TikTok, Skype и Opera

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Вадим Майков сегодня в 10:10

В альтернативном магазине приложений RuStore наблюдается значительный прирост в количестве доступных приложений от крупных иностранных издателей. Среди них можно найти такие популярные приложения, как TikTok, Opera Mini, Skype Lite и Here WeGo.

Интересно отметить, что в отличие от официальных правообладателей, указанные издатели приложений оказались португальской платформой дистрибуции приложений, известной как Aptoide.

На данный момент в RuStore представлено уже около 300 иностранных приложений, что является заметным показателем роста и разнообразия приложений, доступных для пользователей данного магазина.

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Источник:
Коммерсантъ

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