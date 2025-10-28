В Яндекс Браузере появилась нейросеть Алиса AI

Новая нейросеть Алиса AI, которую Яндекс представил 28 октября, появилась в Браузере. Она помогает пользователям выполнять задачи с документами, видео и открытыми страницами, а также взаимодействовать с внешними сайтами с помощью ИИ-агентов.

Алиса AI теперь понимает, что открыто во вкладке у пользователя, и может выполнять сложные задачи без лишних объяснений. Например, найти что-то в PDF-файле или узнать, что лектор рассказывал в видео.

На стартовой странице Яндекс Браузера Алиса AI интегрирована в умную строку. Если поисковая система понимает, что с задачей лучше справится нейросеть, она предложит задать вопрос Алисе.

Алисе можно поручать конкретные действия. В частности, искать товары и сравнивать цены на разных сайтах, бронировать столы в ресторанах или записывать пользователя в салоны красоты, уточняя время и детали бронирования.

Обновленная умная строка и стартовая страница с поддержкой Алисы AI уже доступны в Яндекс Браузере. Чтобы протестировать новые функции и работу ИИ-агентов, пользователям предлагается записаться в лист ожидания.