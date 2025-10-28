Яндекс представил Алису AI — новую универсальную нейросеть с памятью | The GEEK
Яндекс представил Алису AI — новую универсальную нейросеть с памятью

Она использует новый формат ответов — с картинками, видео и полезной информацией из Яндекс Карт.

28 октября Яндекс на конференции «Алиса, что нового?» представил Алису AI. Это универсальная нейросеть, которая умеет решать любые задачи, отвечать с картинками, видео и полезной информацией из Яндекс Карт. В ближайшее время она сможет запоминать дела, напоминать о важном и выполнять поручения через ИИ-агентов.

Алиса AI поможет пользователям структурировать поток мыслей и заметок — превращая их в списки дел, покупок и напоминаний. Все это будет сохраняться в чате, в разделе «Моя память».

Если раньше нейросеть отвечала только текстом, теперь она дает развернутые ответы — с картинками, видео, ссылками и организациями. Алиса AI сама делает цепочку запросов в Поиск и Карты, собирает информацию и формирует подробный ответ

Нейросеть теперь лучше помогает по школьным предметам — русскому языку и литературе, английскому, истории и математике (включая геометрию). С помощью Алисы AI можно проверить орфографию и пунктуацию, разобрать слово по составу, решить систему уравнений или распознать формулы и таблицы, включая рукописный текст.

«Яндекс» представил Алису AI — новую универсальную нейросеть с памятью

В компании отметили, что Алису AI обучали на миллионах задач, которые ежедневно решаются пользователями. Особое внимание разработчики уделили практическим задачам, чтобы именно в таких случаях она показывала наилучшие результаты.

Алиса AI работает на базе нового поколения генеративных моделей Яндекса — семейства Alice AI. В него входят:

  • Alice AI LLM;
  • Alice AI Art;
  • Alice AI VLM.

Алиса AI уже доступна на официальном сайте, в приложениях Алиса и Поиск. Вскоре нейросеть появится в Браузере и Яндекс Go.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
