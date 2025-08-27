В iPhone 17 могут оставить прошлогодний процессор, а топовые модели получат новый

Apple представит четыре модели iPhone 17 на презентации 9 сентября. Вместе с ними компания готовит два новых процессора — A19 и A19 Pro. Оба чипа будут производиться по техпроцессу TSMC N3P. Он отличается от прошлогоднего N3E, на котором создавались A18 и A18 Pro, и обещает прирост в производительности и энергоэффективности.

Ожидается, что базовый iPhone 17 получит либо процессор A18 с 5-ядерным графическим ускорителем, либо версию A19. Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, по данным источников, оснастят чипом A19 Pro.

Для Pro-моделей также упоминается использование испарительной камеры охлаждения, которая должна позволить дольше удерживать максимальную производительность.

Согласно утечкам, iPhone 17 Air также получит процессор A19 Pro, но с 5-ядерным GPU вместо 6-ядерного, который используется в Pro-версиях.