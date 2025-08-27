Российские магазины начали предупреждать об iPhone и iPad без RuStore

Российские магазины электроники начали предупреждать покупателей об отсутствии на iPhone и iPad отечественного магазина приложений RuStore. Это реакция на новый закон, который вступает в силу с 1 сентября 2025 года, пишет Forbes.

Первой компанией, которая ввела такие предупреждения, стал «Вымпелком» (бренд «билайн»). В интернет-магазине и на маркетплейсах в названии и описании iPhone теперь указано, что устройство продается без RuStore.

Скриншот с официального сайта «билайн»

Другие крупные магазины электроники пока не добавили подобные отметки. Однако, по словам источников на рынке, это лишь вопрос времени. Маркетплейсы Ozon и Wildberries также готовят специальные поля в карточках товаров.

Напомним, российские власти обязали предустанавливать на все продаваемые в стране смартфоны и планшеты RuStore. Это касается не только Android-устройств, но и техники Apple с iOS.

Одновременно вступают в силу поправки в закон «О защите прав потребителей». Согласно им, невозможность установить и использовать RuStore на устройстве теперь официально считается «недостатком товара».

На данный момент Apple не сообщала о планах по установке RuStore на свою технику в России. Таким образом, с 1 сентября все новые iPhone, продаваемые в стране, по закону будут считаться товарами с недостатком.