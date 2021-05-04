Инсайдер: в 2023 году выйдет складной iPhone с 8-дюймовым экраном

Известный аналитик и инсайдер Мин-Чи Куо из TFI Securities сообщил, что компания Apple представит складной iPhone в 2023 году. Через два года такая модель может быть выпущена тиражом не менее 15-20 млн. Для сравнения, у Samsung сейчас речь идёт по 500 тысячах единиц. Помимо этого, свои решения готовят Huawei и Xiaomi.

Куо полагает, что Apple станет лидером на рынке складных устройств. Он также заявил, что новинка получит 8-дюймовый дисплей с разрешением QHD+. Другие спецификации пока не сообщаются,

Не стоит исключать, что в новых смартфонах компания рискнёт использовать и новые процессоры серии М, которые уже есть в планшетах и ноутбуках.

При этом Куо считает, что каждый крупный бренд должен выпустить свой смартфон с гибким экраном.

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