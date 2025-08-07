Новости

Вышел Samsung Galaxy A17 5G — потенциально самый продаваемый Android-смартфон в мире

Пока новинка доступна не во всех странах.

Samsung без громких анонсов представила смартфон Galaxy A17 5G, который уже доступен для покупки в некоторых странах. Модели именно этой линейки традиционно становятся самыми продаваемыми Android-смартфонами в мире.

Samsung Galaxy A17 получил 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2340×1080, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 1000 нит.

Аппаратной основой стал 8-ядерный чипсет Exynos 1330. Его дополняет до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти. Внутри Galaxy A17 установлен аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.

За фото- и видеовозможности отвечает основная 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией (OIS), 5-мегапиксельный ширик, 2-мегапиксельный макрообъектив и 13-мегапиксельная фронталка.

«Из коробки» смартфон работает на Android 15 с оболочкой One UI 7. Производитель уверяет, что он будет получать обновления до Android 21. Дополнительно есть — 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и защита IP54.

Galaxy A17 уже доступен в некоторых странах, например, в Ирландии, где его цена составляет около 239 евро (~22 200 рублей).

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
