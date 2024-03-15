Университет Финляндии запускает первый в мире учебный курс в TikTok

Университет прикладных наук Хаага-Хелия в Хельсинки станет первым в мире образовательным учреждением, предлагающим курс, который целиком будет доступен в TikTok.

Курс по предпринимательству «От идеи к бизнесу» будет состоять из пяти тем и 14 коротких видеолекций с пошаговым руководством по развитию бизнес-идеи. Его особенностью станет то, что контент будет доступен исключительно в TikTok.

В дополнение к еженедельным лекциям и домашним заданиям студентам предлагается взаимодействовать друг с другом посредством активного общения в комментариях.

В университете отметили, что соцсеть является неотъемлемой частью жизни студентов, поэтому с помощью подобного курса преподаватели хотят превратить TikTok из худшего врага в полезного союзника.

Курс стартует 20 марта и будет доступен в соцсети до 17 мая.