Xiaomi отзывает почти 150 тысяч пауэрбанков из-за угрозы возгорания

Проблема в батареях одного из поставщиков.

Xiaomi объявила об отзыве внешних аккумуляторов модели PB2030MI (20 000 мАч, 33 Вт, со встроенным кабелем), выпущенных с августа по сентябрь 2024 года.

Отзыв коснулся 146 891 устройства в Китае. Причина — «потенциальные риски безопасности». В части пауэрбанков использовались батареи версии 2.0 с кодом 126280 от одного из поставщиков, именно они могут работать нестабильно.

Точные риски не названы, но предполагается, что неисправность проявляется при сильной жаре или холоде. В таких условиях батарея может перегреваться, воспламеняться или даже взрываться.

Владельцам опасных устройств предлагают вернуть пауэрбанк и получить полный возврат стоимости — 159 юаней.

Официальных сообщений о том, затрагивает ли отзыв международные продажи, пока нет. Пользователям за пределами Китая советуют быть осторожными. В частности, не оставлять устройство на зарядке ночью и избегать его эксплуатации при экстремальных температурах.

