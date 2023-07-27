Тиму Куку отказали в выдаче кредитной карты Apple Card

Генеральный директор Apple Тим Кук не смог пройти автоматическую проверку для возможности оформить фирменную кредитную карту Apple Card. Получилось это всё из-за внутренних систем безопасности.

В момент тестирования, Кук попробовал оформить на себя Apple Card, но проверка отклонила его заявку. Как стало известно, система может отказать в обслуживании карты, если у потенциального клиента низкий кредитный рейтинг или низкооплачиваемая работа. В случае с Куком, система отказала из-за высокого риска мошенничества, так как он является руководителем крупной корпорации.

Для решения проблемы прошлось вмешаться инженерам Apple и одобрить заявку Кука вручную.

Титановая карта Apple Card была представлена во время пресс-конференции в 2019 году. Она была разработана совместно с платежной системой Mastercard и банком Goldman Sachs.