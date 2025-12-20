Стало известно, почему Apple не спешит с iPhone Fold

Apple продолжает разработку своего первого складного смартфона, уделяя ключевое внимание экрану без заметной складки в месте сгиба. По данным инсайдера Digital Chat Station, именно эта задача стала причиной затяжных сроков выхода устройства.

Для её решения компания тестирует ультратонкое гибкое стекло UFG разной толщины. Эксперименты направлены на поиск баланса между прочностью, гибкостью и долговечностью дисплея при многократном складывании.

На текущем этапе Apple сталкивается с рядом технических сложностей. Они касаются как самого экрана, так и масштабирования производственных процессов. По предварительной информации, инженерам ещё предстоит устранить несколько критических ограничений, прежде чем устройство будет готово к массовому выпуску.

Как новый айфон выглядит на рендерах Складной iPhone показали на CAD-чертежах

Сообщается, что аналогичные решения с ультратонким стеклом параллельно тестируют и крупные китайские производители. В случае стабилизации цепочек поставок рынок складных смартфонов может заметно оживиться уже в следующем году.

Ожидается, что первый складной iPhone будет представлен в сентябре следующего года. Ранее Digital Chat Station неоднократно точно раскрывал характеристики будущих смартфонов Xiaomi и Realme, а также сроки выхода новых флагманских чипов