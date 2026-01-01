Промокоды для «Мир танков» на январь 2026: бонус и инвайт-коды

Промокоды в Мир танков позволяют получать различные бонусы и награды: золото, серебро, премиум-аккаунт и эксклюзивные танки. Мы собрали рабочие коды Мир танков на январь 2026 года, а также рассказываем, как их активировать. Страница будет регулярно обновляться, поэтому добавьте ее в закладки, чтобы не пропустить новые предложения.

Промокоды Мир танков на январь 2026 года

MTNEW2026YEAR — 10 контейнеров «Ящик с мандаринами»

BOOSTERCREWEXP — 1 личный резерв (+50% к опыту за бой на 1 час), 1 личный резерв (+200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час).

Инвайт коды Мир танков на январь 2026 года

Специальные инвайт-коды с бесплатными наградами действуют для новичков. Их можно активировать при регистрации нового аккаунта:

MTSTART — за выполнение всех задач из инвайт-кода: Объект 244 (VI), Валентайн II (IV); 2500 золота; Премиум на 30 дней; 2 500 000 серебра; 5 универсальных руководств; 15 личных резервов (+50% к серебру на 1 час); 15 личных резервов (+300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час); 15 личных резервов (+100% к боевому опыту на 1 час). Те, кто попадут в десятку лучших: 100 раз +200% серебра и +100% опыта.

IGRAIVMIRTANKOV: Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота; Премиум на 7 дней; 250 000 серебра; Аренда на 7 дней Объект 274а (VIII), КВ-122 (VII) и СУ-100Y (VI); Боевая задача «Быстрый старт»; Купон со скидкой в 15% в Премиум магазине.

TANKOLET: AM 39 Gendron-Somua (II); Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота; Премиум на 7 дней; 250 000 серебра; Аренда на 10 боев Matilda LVT (IV).

LESTAMIRTAHKOV: T2 Light Tank (II); Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота; Премиум на 7 дней; 250 000 серебра; Аренда на 10 боев Matilda LVT (IV).

TANKBATTLES: M22 Locust (III); Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 750 золота; Премиум на 7 дней; 250 000 серебра; Аренда на 10 боев Ram II (V).

MIPTAHKOB: Т-127 (III); Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 750 золота; Премиум на 7 дней; 250 000 серебра; Аренда на 10 боев КВ-1 экранированный (V).

RUTANKS: T-34 с Л-11 (IV); Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 500 золота; Премиум на 7 дней; 250 000 серебра; Аренда на 10 боев Т-34-85М экранированный (VI).

MTLESTA: Matilda LVT (IV); Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 500 золота; Премиум на 7 дней; 250 000 серебра; Аренда на 10 боев Sherman VC Firefly экранированный (VI).

TAHKI: Т-34 экранированный (V); Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 250 золота; Премиум на 7 дней; 250 000 серебра; Аренда на 10 боев Т-34-85М экранированный (VI).

TANKITOP1RU: КВ-1 экранированный (V); Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 250 золота; Премиум на 7 дней; 250 000 серебра; Аренда на 10 боев Объект 244 экранированный (VI).



Куда ввести промокод Мир танков?

Официальный портал игры:

Авторизуйтесь на сайте «Мир танков»; В правом верхнем углу кликните по своему игровому имени и выберите «Активировать код»; В появившемся окне введите промокод и нажмите «Активировать»; Бонусы поступят на ваш аккаунт.

Премиум-магазин:

Откройте страницу Премиум-магазина; В верхней части экрана нажмите на «Активировать код»; Введите промокод в специальное поле и подтвердите; Бонусы поступят на ваш аккаунт.

Lesta Game Center: