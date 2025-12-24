Связь и интернет подорожают с 2026 года. ФАС начала проверку операторов

Крупные российские операторы связи предупредили абонентов о росте стоимости услуг с начала 2026 года. Уведомления о корректировке тарифов разослали Ростелеком, Билайн, МТС, Т2 РТК Холдинг и Т-Мобайл.

В Ростелекоме подтвердили, что для части тарифов домашнего интернета абонентская плата увеличится в среднем на 60 рублей. В Т2 и Билайне сообщили, что изменения коснутся в основном архивных тарифных планов, а рост составит около 10%. В МТС уточнили, что повышение затронет архивные тарифы МГТС и корпоративных клиентов, арендующих оборудование.

Операторы связывают индексацию с ростом затрат на развитие инфраструктуры. Среди причин называют увеличение интернет-трафика и нагрузки на сети, подорожание оборудования и услуг подрядчиков, инвестиции в защиту абонентов от мошенничества, а также повышение НДС до 22% с 2026 года.

В Федеральная антимонопольная служба заявили, что изучат обоснованность повышения тарифов. При выявлении нарушений регулятор готов принять меры.

Ранее ФАС уже рассматривала подобные случаи и добивалась компенсации незаконно полученного дохода от операторов связи.