Связь и интернет подорожают с 2026 года. ФАС начала проверку операторов | The GEEK
close
Новости

Связь и интернет подорожают с 2026 года. ФАС начала проверку операторов

Крупные операторы связи начали уведомлять абонентов о повышении цен. ФАС пообещала проверить законность индексации.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:37

Крупные российские операторы связи предупредили абонентов о росте стоимости услуг с начала 2026 года. Уведомления о корректировке тарифов разослали Ростелеком, Билайн, МТС, Т2 РТК Холдинг и Т-Мобайл.

В Ростелекоме подтвердили, что для части тарифов домашнего интернета абонентская плата увеличится в среднем на 60 рублей. В Т2 и Билайне сообщили, что изменения коснутся в основном архивных тарифных планов, а рост составит около 10%. В МТС уточнили, что повышение затронет архивные тарифы МГТС и корпоративных клиентов, арендующих оборудование.

Операторы связывают индексацию с ростом затрат на развитие инфраструктуры. Среди причин называют увеличение интернет-трафика и нагрузки на сети, подорожание оборудования и услуг подрядчиков, инвестиции в защиту абонентов от мошенничества, а также повышение НДС до 22% с 2026 года.

В Федеральная антимонопольная служба заявили, что изучат обоснованность повышения тарифов. При выявлении нарушений регулятор готов принять меры.

Ранее ФАС уже рассматривала подобные случаи и добивалась компенсации незаконно полученного дохода от операторов связи.

id·216695·20251224_2137
Пользователи WhatsApp и Telegram подали иск к Роскомнадзору из-за ограничений звонков
В России резко увеличили штрафы за навязывание допуслуг потребителям
В России начались массовые сбои в работе WhatsApp
Банки начали выяснять, кем приходится получатель при крупных переводах
Минцифры готовит систему учёта IMEI мобильных устройств
Госдума разрешила Росфинмониторингу получать данные о переводах по картам «Мир» и через СБП
Minecraft 01
Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Minecraft в России
Госуслуги тестируют обязательную привязку к мессенджеру Max: вход по SMS уходит в прошлое
Минцифры обновило «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета
snapchat
Snapchat заблокировали в России

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры