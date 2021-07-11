Студент создал пистолет для быстрой остановки кровотечения

Студент английского Университета Лафборо Джозеф Бентли создал инструмент для спасения людей с колотыми ранами. Его изобретение – пистолет напечатанный на 3D-принтере под названием REACT (аббревиатура от rapid emergency activating tamponade), который использует давление для остановки кровотечения.

Как отмечает создатель, он ежедневно читает новости о смерти людей от колотых ножевых ран. Проблема состоит в том, что полиция не обладает достаточной медицинской квалификацией для оказания помощи в таких ситуациях. Также бывают ситуации, что на некоторые участки сложно нанести повязку даже профессионалу. По его мнению пистолет REACT поможет увеличить эффективность для оказания срочной помощи и спасёт миллионы жизней.

Устройство состоит из базового привода, который надувает вставляемый в рану силиконовый рукав с клапаном. Для управления используется встроенный дисплей, на котором нужно выбрать область тела, где нужно закрыть рану, а уже система выбирает оптимальное давление. На остановку кровотечения уходит около 30 секунд. После прибытия профессиональной помощи, рукав сдувается и вытаскивается из открытой раны.

Джозеф подал заявку на изобретение, но сообществу учёных настроены скептически. Они оценили устройство, но заявили, что могут пройти годы клинических испытаний, чтобы устройство попало в руки специалистов.