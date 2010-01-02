Названы цены смартфонов линейки Xiaomi Mi 10T

Уже послезавтра, 30 сентября, ожидается анонс новой флагманской линейки смартфонов Xiaomi Mi 10T. Ранее инсайдеры раскрыли основные спецификации новинок, а теперь стали известны и цены, причём именно для европейского рынка.

Mi 10T series Estimated prices 🧂



-Mi 10T Lite 5G

6GB+64GB: €300

6GB+128GB: €350



-Mi 10T 5G

8GB+128GB: €500



-Mi 10T Pro 5G

8GB+128GB: €550

8GB+256GB: €600 — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) September 28, 2020

Сообщается, что младшая модель Xiaomi Mi 10T Lite будет доступна в вариантах 6 + 64 ГБ и 6 + 128 ГБ по цене 300 и 350 евро. Этой модели приписывают процессор Snapdragon 750G.

Базовая версия Mi 10T оценивается в 500 евро за вариант с 8 + 128 ГБ. А топовая Mi 10T Pro будет стоить 550 и 600 евро за версии 8 + 128 ГБ и 8 + 256 ГБ соответственно.

Отметим, что Mi 10T и Mi 10T Pro получат 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, однокристальную систему Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5, накопитель стандарта UFS 3.1, основную камеру на 64/108 МП и аккумулятор на 5000 мА·ч.

Дата начала продаж не уточняется.