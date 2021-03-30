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Новости

Складной Xiaomi Mi Mix Fold появился на первом фото до анонса

Вчера по некоторым причинам не состоялась презентация складного смартфона с жидкой линзой Xiaomi Mi Mix Fold. Его покажут сегодня в 14:30 по московскому времени.

Однако в сети уже появилась первая фотография новинки. Это изображение с постера или бигборда, где хорошо видна новинка. Инсайдер Мукул Шарма опубликовал это изображение, найдя его в Weibo.

По его данным, смартфон по дизайну напоминает Samsung Galaxy Z Fold. Он имеет два экрана — гибкий внутренний и традиционный внешний. Судя по фото, основная камера включает не менее трёх сенсоров изображения.

Кнопки включения устройства и регулировки громкости располагаются справа. Виден минимум один динамик, скорее всего второй находится на противоположной стороне. Точные спецификации будут уже скоро.

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Источник:
Twitter
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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