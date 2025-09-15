Складной iPhone Air показали на рендерах

Графический дизайнер Расмус Нильсен опубликовал концепт складного iPhone Flip на базе iPhone Air.
В сложенном виде толщина устройства составила бы 11,2 мм, что заметно меньше, чем у Samsung Galaxy Z Flip 7 (13,7 мм). В раскрытом положении это мог бы быть самый тонкий iPhone из всех.
Однако концепт имеет два слабых места:
- нет внешнего дисплея,
- нет дополнительной камеры.
Добавление этих элементов увеличило бы толщину, лишив смартфон главного преимущества — тонкого корпуса.
Сейчас это лишь дизайнерская идея. Данных о разработке Apple складного iPhone Air нет, но компания работает над собственным устройством с гибким экраном, которое может выйти в 2026 году.
Ранее стало известно, что Samsung планирует расширить линейку и выпустить два Galaxy Z Fold, включая модель с форматом, ближе к планшету.
