Samsung готовит два Galaxy Z Fold и один в формате планшета

По данным корейских СМИ, в 2026 году Samsung представит сразу два смартфона серии Galaxy Z Fold. Один из них сохранит традиционный «вытянутый» формат и станет преемником Fold 7, а второй получит новый дизайн — «широкий» Fold, близкий к концепции складного iPhone, о котором давно ходят слухи.

Широкая версия будет использовать две панели с соотношением сторон 18:9, которые в разложенном состоянии образуют почти квадратный экран формата 18:18. Такой дизайн контрастирует с текущим Fold 7 (18:20) и может быть удобнее для игр, видео и многозадачности.

Аналитики связывают время запуска не случайно: именно на вторую половину 2026 года прогнозируется релиз первого складного iPhone. По данным Omdia, выход Apple может подтолкнуть рынок — поставки складных смартфонов вырастут с 23,5 млн в 2025 году (2,2% рынка) до более чем 51 млн в 2027 году.

До этого Samsung продолжит расширять линейку: ещё в 2025 году ожидается трифолд Galaxy Z TriFold, который будет доступен в Южной Корее и Китае.