Симулятор наёмного убийцы Hitman: Absolution раздают бесплатно

Не иначе как в свете анонса новой главы похождений Агента 47 (и по случаю окончания «Летней распродажи») сервис GOG предлагает бесплатно получить неоднозначный боевик Hitman: Absolution. По сюжету ему предстоит охранять Викторию — девочку-подростка, за которой охотятся все, кому не лень.

В списке желающих её смерти есть руководство организации ICA, сильные мира сего и так далее. В самой же игре появилась возможность убивать врагов голыми руками, но зато противники теперь легче распознают «сорок седьмого» в маскировке.

Одним из спорных нововведений стало умение агента распознавать цели и врагов в толпе, замедлять время и так далее. В общем, стало больше аркадности, линейности и блокбастерности, что не пошло игре на пользу. Ведь Hitman-а ценят как раз за сложность и вариативность. Впрочем, этому дано сюжетное обоснование — киллер работает один и без поддержки, так что о картах можно только мечтать.

Зато появилась возможность пройти уровень, не убивая никого, кроме главного злодея. Теперь количество трупов остаётся на усмотрение игрока, хотя в общем рейтинге это отмечается. Разумеется, никуда не делись подстроенные несчастные случаи и необходимость убирать тела за собой.

Hitman: Absolution вышла 20 ноября 2012 года на PC, PlayStation 3 и Xbox 360. Для её получения надо авторизоваться в GOG и нажать кнопку «Получить бесплатно» под разделом «Лучшие предложения» на главной странице. До окончания раздачи осталось мало времени.