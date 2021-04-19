Шпионское фото показало, насколько «чёлка» iPhone 13 будет меньше, чем у iPhone 12

В китайской социальной сети Weibo появились фото стекла iPhone 13 для дисплея. И, судя по ним, размер «чёлки» в будущей новинке будет реально меньше, чем в нынешней серии. Хотя разница и невелика. В будущем же от неё могут и вовсе отказаться или свести к минимуму.

Судя по фото, экран iPhone 13 будет лучше использовать полезную площадь, а размеры «чёлки» составят 26,8 х 5,35 мм против 34,83 х 5,3мм у iPhone 12.

Помимо этого, изменится расположение динамика и фронтальной камеры. В будущем же «фронталка» может и вовсе переехать под экран. По данным инсайдера и аналитика Мин-Чи Куо, это произойдёт уже в 2022 году, то есть в iPhone 14.

Предполагается, что в будущем сенсор Face ID и фронтальные камеры, а также сканер отпечатка пальца будут находиться под экраном. А так, по слухам, новинка будет выглядеть.