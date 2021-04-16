Утечка iPhone 13 появилась в сети

До релиза iPhone 13 еще около полугода, тем не менее, уже сейчас начали появляться некоторые подробности об этом девайсе. Известный инсайдер Дэвид Ковальски, более известный как @xleaks7, совместно с представителями Coverpigtou из Италии, представили свой вариант устройства, созданного на основе САПР – Red iPhone 13.

Если говорить о дизайне, то он очень напоминает iPhone 12 с его плоскими сторонами и выемкой на дисплее, которая стала немного меньше. Размеры устройства 146,64×71,5×7,56 мм, что практически равно таким же параметрам модели iPhone 12.

А вот на задней панели нас ожидают большие изменения. Здесь отчетливо видно, что камеры располагаются по диагонали друг к другу. Такой дизайн подтверждается ранними утечками, хотя реальных данных о разрешении камер нет.

Если говорить о технических характеристиках, то скорее всего, в данной модели идет речь и дисплее LTPO, причем касается это всех устройств новой линейки. Что касается диагонали дисплеев, то здесь ожидается выход моделей с 6,1, 5,4 и 6,7 дюймов. Представление новых смартфонов от Apple ожидается в октябре.