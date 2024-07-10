Убийца фитнес-браслетов? Представлено умное кольцо Samsung Galaxy Ring

10 июля Samsung официально представила умное кольцо Galaxy Ring. В целом гаджет включает в себя все базовые функции фитнес-браслетов.

Устройство оснащено акселерометром, оптическим сенсором для измерения сердечного ритма и датчиком температуры кожи. Оно позволяет отслеживать качество сна, сердечный ритм, дневную активность и автоматически обнаруживать тренировки, а интеграция с Galaxy AI помогает точнее анализировать состояние здоровья пользователя.

Galaxy Ring имеет ширину 7 мм и толщину 2,6 мм, вес – от 2,3 до 3 г в зависимости от выбранного размера (от 15,7 до 22), а также защиту воды по стандарту IP68 (водонепроницаемость – 10 АТМ). Оправа кольца выполнена из высокопрочного титана.

Кольцо заряжается от специальной док-станции и может работать до недели на одном заряде. При этом размер аккумулятора зависит от размера кольца, но разница несущественна.

На начальном этапе Galaxy Ring будет совместимо только с смартфонами Galaxy, однако в дальнейшем планируется поддержка и других Android-устройств. При этом, как сообщается, поддержки iPhone не будет.

Кольцо будет доступно в трех цветах: Titanium Black, Titanium Silver и Titanium Gold. Цена устройства – $400 (~35 500 рублей). Предзаказы на Galaxy Ring можно оформить с 10 июля, а в продаже умное кольцо появится с 24 июля.