Samsung Galaxy M51 получит аккумулятор на 7000 мА·ч

В сети появились данные о технических характеристиках смартфона Samsung Galaxy M51. Новинка, как утверждается, получит ёмкий аккумулятор и неплохое железо.

В техническом плане речь идёт о процессоре Qualcomm Snapdragon 730 (возможно, 730G) с восемью вычислительными ядрами Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 618. Также в нём встроен модем Snapdragon X15 LTE.

Объём ОЗУ составит 8 ГБ, постоянной памяти будет 128 ГБ. Скорее всего, будет и слот для карты памяти.

Заявлен дисплей AMOLED с разрешением FHD+ и диагональю 6,67 дюйма. Судя по всему, он получит встроенный сканер отпечатка пальца. Основная камера оснащена четырьмя модулями: 64 + 12 + 2 + 2 МП. Фронтальная будет врезана в экран и получит сенсор на 32 МП.

Кроме того, предполагается аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой 25-ваттной зарядки. В качестве ОС будет использована Android 10 с фирменным интерфейсом One UI 2.x. Из мелочей отметим адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth LE, а также чип NFC. Презентация ожидается в сентябре.

По сути, это будет немного улучшенная версия A71 с иным наименованием. Цена и дата выхода не сообщается.