Samsung объявила дату июльской презентации

Компания Samsung к удивлению многих, объявила дату июльской презентации. При этом речь идёт о более скромном мероприятии, чем масштабная Samsung Galaxy Unpacked, на которой будут представлены новые раскладные смартфоны и смарт-часы.

В электронной рассылке Samsung сообщила о готовящемся онлайн-мероприятии по запуску защищённых продуктов Galaxy Tab Active 4 Pro и Galaxy XCover 6 Pro.

Характеристики Galaxy XCover 6 Pro стали известны ещё в июне, а вот Galaxy Tab Active 4 Pro станет наследником Tab Active Pro, представленного в 2019 году. По предварительным данным, планшет получит небольшие изменения в дизайне и сохранит поддержку стилуса S Pen.

Презентация Samsung состоится 13 июля.

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