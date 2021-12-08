Сайт Tor добавили в список блокировки Роскомнадзора

На территории России перестал работать основной сайт браузера Tor. Судя по всему, его заблокировал Роскомнадзор. На это указывает тот факт, что домен получил статус «заблокирован» в едином реестре доменных имён — по решению суда от 2017 года.

Кроме того, авторы браузера сообщили на своём сайте буквально следующее:

Сразу после того, как мы опубликовали эту статью, правительство России официально заблокировало наш основной веб-сайт в России. Разработчики Tor

В статье речь шла о методах обхода блокировок. А ранее один из администраторов проекта опубликовал письмо из РКН, в котором ведомство потребовало удалить запрещённую информацию с сайта. В противном случае его пригрозили заблокировать. Самое интересное, что в документе не указывалось, какая именно информация запрещена.

В самом Роскомнадзоре пока не комментировали ситуацию.