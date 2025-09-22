iPhone 17 Pro Max получил ускоренную зарядку до 36 Вт

Первые тесты iPhone 17 Pro Max показали серьёзный прирост скорости зарядки по сравнению с прошлым поколением. Лаборатория ChargerLAB протестировала устройство с 15 фирменными адаптерами Apple.
Что изменилось
- iPhone 16 Pro в 2024 году достигал 30 Вт (на 20% быстрее iPhone 15 Pro).
- Новый iPhone 17 Pro Max заряжается на скорости до 36 Вт, что также примерно на 20% быстрее предшественника.
Результаты тестов
- Максимальные 36 Вт достигаются при использовании адаптеров мощностью 40 Вт и выше.
- Новый адаптер Apple 40W Dynamic Power Adapter обеспечивает наилучшие показатели быстрой зарядки.
- Зарядка MagSafe теперь выдаёт 32 Вт, что заметно выше прошлых поколений, но проводное подключение остаётся быстрее.
Складной iPhone уже в работе
Контекст
Пока протестирован только iPhone 17 Pro Max. По данным Apple, iPhone Air вряд ли сможет заряжаться с той же скоростью, что и Pro-линейка. Ожидается, что полные результаты испытаний для всей серии появятся в ближайшее время.
Комментарии в Телеграм