iPhone 17 Pro Max получил ускоренную зарядку до 36 Вт

Первые тесты показали, что iPhone 17 Pro Max заряжается со скоростью до 36 Вт — это на 20% быстрее, чем у iPhone 16 Pro.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 19:02

Первые тесты iPhone 17 Pro Max показали серьёзный прирост скорости зарядки по сравнению с прошлым поколением. Лаборатория ChargerLAB протестировала устройство с 15 фирменными адаптерами Apple.

Что изменилось

  • iPhone 16 Pro в 2024 году достигал 30 Вт (на 20% быстрее iPhone 15 Pro).
  • Новый iPhone 17 Pro Max заряжается на скорости до 36 Вт, что также примерно на 20% быстрее предшественника.

Результаты тестов

  • Максимальные 36 Вт достигаются при использовании адаптеров мощностью 40 Вт и выше.
  • Новый адаптер Apple 40W Dynamic Power Adapter обеспечивает наилучшие показатели быстрой зарядки.
  • Зарядка MagSafe теперь выдаёт 32 Вт, что заметно выше прошлых поколений, но проводное подключение остаётся быстрее.

Складной iPhone уже в работе

Складной iPhone получит титановый корпус и дизайн в стиле iPhone Air

Контекст

Пока протестирован только iPhone 17 Pro Max. По данным Apple, iPhone Air вряд ли сможет заряжаться с той же скоростью, что и Pro-линейка. Ожидается, что полные результаты испытаний для всей серии появятся в ближайшее время.

id·211019·20250922_1902
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
