iPhone 17 Pro Max получил ускоренную зарядку до 36 Вт

Первые тесты iPhone 17 Pro Max показали серьёзный прирост скорости зарядки по сравнению с прошлым поколением. Лаборатория ChargerLAB протестировала устройство с 15 фирменными адаптерами Apple.

Что изменилось

iPhone 16 Pro в 2024 году достигал 30 Вт (на 20% быстрее iPhone 15 Pro).

Новый iPhone 17 Pro Max заряжается на скорости до 36 Вт, что также примерно на 20% быстрее предшественника.

Результаты тестов

Максимальные 36 Вт достигаются при использовании адаптеров мощностью 40 Вт и выше.

Новый адаптер Apple 40W Dynamic Power Adapter обеспечивает наилучшие показатели быстрой зарядки.

Зарядка MagSafe теперь выдаёт 32 Вт, что заметно выше прошлых поколений, но проводное подключение остаётся быстрее.

Контекст

Пока протестирован только iPhone 17 Pro Max. По данным Apple, iPhone Air вряд ли сможет заряжаться с той же скоростью, что и Pro-линейка. Ожидается, что полные результаты испытаний для всей серии появятся в ближайшее время.