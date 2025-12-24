В Индии накрыли производство поддельных Samsung Galaxy | The GEEK
close
Новости

В Индии накрыли производство поддельных Samsung Galaxy

В цехе собирали Galaxy S, Ultra и складные модели.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:39

Полиция индийской столицы сообщила о ликвидации подпольной фабрики по производству поддельных смартфонов Samsung. Операция была проведена в Дели после многоэтапного расследования, в результате которого была задержана группа лиц, занимавшихся сборкой и продажей фейковых устройств линейки Galaxy.

По данным Полиция, злоумышленники закупали комплектующие у поставщиков из Китая, а также использовали б/у детали. Из этих компонентов собирались поддельные смартфоны серий Galaxy S, Galaxy S Ultra, а также складные модели Galaxy Z Fold и Z Flip.

Для придания устройствам внешнего сходства с оригиналами использовались поддельные наклейки IMEI с маркировкой «Made in Vietnam». В ходе обысков правоохранители изъяли более 512 фальшивых смартфонов, а также инструменты и электронные компоненты, применявшиеся при сборке.

В России готовят систему учёта IMEI мобильных устройств

Минцифры готовит систему учёта IMEI мобильных устройств

Сбыт подделок обеспечивался за счёт значительно заниженной цены. Если оригинальные устройства соответствующих моделей на рынке стоят около $1200, фальшивые версии продавались примерно за $450. Низкая стоимость, по данным полиции, позволяла привлекать покупателей, рассчитывавших приобрести флагманский смартфон по цене ниже рыночной.

Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают каналы поставок комплектующих и распространения поддельных устройств.

id·216687·20251224_1939
Huawei представила Nova 15: базовую модель серии без резкого апгрейда
Samsung может оснастить Galaxy Z Flip 8 собственным чипом Exynos 2600
Xiaomi 17 Ultra показали на рендерах за несколько дней до анонса
OnePlus представила 15R глобальную версию Ace 6T с уменьшенной батареей
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ вышел в России: цены
iQOO 15 официально вышел в России: цены и конфигурации
Nothing представила Phone (3a) Community Edition
Nothing приостановила развёртывание Nothing OS 4.0
Vivo S50 и S50 Pro mini получили официальную дату выхода
Vivo S50 и S50 Pro Mini (X300 FE) получили возможную дату выхода
HONOR X80 с батареей 10 000 мАч готовится к выходу
Samsung представила свой первый трифолд Galaxy Z TriFold с 10-дюймовым экраном
Воры в Лондоне считают Android «не добычей». Забирают только iPhone
Samsung выпустила ноутбук Galaxy Book 5 Edge 5G с поддержкой SIM-карт
Samsung выпустила шлем смешанной реальности Galaxy XR — как Apple Vision Pro, только дешевле
NewsPim: Samsung Galaxy S25 Edge снят с производства, а S26 Edge — отменен
Samsung представила Galaxy W26 — премиальный Galaxy Z Fold 7 в новом дизайне
Samsung Galaxy S26 Ultra может выйти в трендовом цвете iPhone 17 Pro
Samsung выпустила One UI 8 на базе Android 16 еще для четырех смартфонов

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры