В Индии накрыли производство поддельных Samsung Galaxy

Полиция индийской столицы сообщила о ликвидации подпольной фабрики по производству поддельных смартфонов Samsung. Операция была проведена в Дели после многоэтапного расследования, в результате которого была задержана группа лиц, занимавшихся сборкой и продажей фейковых устройств линейки Galaxy.

По данным Полиция, злоумышленники закупали комплектующие у поставщиков из Китая, а также использовали б/у детали. Из этих компонентов собирались поддельные смартфоны серий Galaxy S, Galaxy S Ultra, а также складные модели Galaxy Z Fold и Z Flip.

Для придания устройствам внешнего сходства с оригиналами использовались поддельные наклейки IMEI с маркировкой «Made in Vietnam». В ходе обысков правоохранители изъяли более 512 фальшивых смартфонов, а также инструменты и электронные компоненты, применявшиеся при сборке.

Сбыт подделок обеспечивался за счёт значительно заниженной цены. Если оригинальные устройства соответствующих моделей на рынке стоят около $1200, фальшивые версии продавались примерно за $450. Низкая стоимость, по данным полиции, позволяла привлекать покупателей, рассчитывавших приобрести флагманский смартфон по цене ниже рыночной.

Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают каналы поставок комплектующих и распространения поддельных устройств.