Realme показала самую быструю зарядку в мире

Компания Realme представила самую мощную на сегодня зарядку для смартфонов. Её мощность составляет 240 Вт, что позволяет заряжать смартфон за «считанные минуты», но при этом батарея выдержит более 1600 циклов заряда. Правда, износ при этом не уточняется. Отметим, что это максимум мощности, который можно передать через USB Type-C.

В техническом плане эта зарядка оснащена особым 12-А кабелем, поддерживает новейшую архитектуру, а также оснащена 13 датчиками и двойными GaN-компонентами.

Судя по всему, первым смартфоном, который получит эту зарядку, будет флагманский Realme GT Neo 5, который выйдет в этом году.