Realme GT 8 Pro получит сменный блок камер

Пользователям предложат три модуля.

Realme представила новый тизер своего флагманского смартфона GT 8 Pro, который выйдет в октябре. В новом ролике компания показала одну из фишек устройства — сменный блок камер, который пользователи смогут заменять самостоятельно.

Для Realme GT 8 Pro будет предложено три модуля:

  • Классический круглый;
  • Квадратный;
  • «Роботизированный».

Именно поэтому в ранних утечках смартфон фигурировал с круглым блоком камер, а затем с тем, который по форме напоминает голову робота. Также стало известно, что Realme GT 8 Pro получит 200-мегапиксельный телеобъектив Ultra Eye.

Что касается других характеристик, то, по слухам, новинка будет оснащена AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит, процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с фирменным чипом Realme R1, а также аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой зарядки 120 Вт.

Официальный релиз смартфона ожидается уже в октябре. Ранее мы сообщали, что Realme GT 8 Pro станет первым в России флагманом на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

id·211555·20250929_1500
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
