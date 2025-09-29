Realme GT 8 Pro получит сменный блок камер

Realme представила новый тизер своего флагманского смартфона GT 8 Pro, который выйдет в октябре. В новом ролике компания показала одну из фишек устройства — сменный блок камер, который пользователи смогут заменять самостоятельно.

Для Realme GT 8 Pro будет предложено три модуля:

Классический круглый;

Квадратный;

«Роботизированный».

Именно поэтому в ранних утечках смартфон фигурировал с круглым блоком камер, а затем с тем, который по форме напоминает голову робота. Также стало известно, что Realme GT 8 Pro получит 200-мегапиксельный телеобъектив Ultra Eye.

Что касается других характеристик, то, по слухам, новинка будет оснащена AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит, процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с фирменным чипом Realme R1, а также аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой зарядки 120 Вт.

Официальный релиз смартфона ожидается уже в октябре. Ранее мы сообщали, что Realme GT 8 Pro станет первым в России флагманом на Snapdragon 8 Elite Gen 5.