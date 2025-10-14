OpenAI разрешит эротический контент в ChatGPT

OpenAI планирует разрешить эротику в ChatGPT для пользователей, подтвердивших свой возраст. Об этом рассказал в соцсети X генеральный директор компании Сэм Альтман.

По его словам, функция проверки возраста появится в декабре. После этого для совершеннолетних пользователей снимут ограничения на «взрослый» контент.

Альтман отметил, что строгие фильтры в ChatGPT изначально были связаны с заботой о психическом здоровье пользователей. Теперь же, по его словам, благодаря новым инструментам, которые помогают выявлять и корректно реагировать на подобные ситуации, ограничения можно безопасно смягчить.

«По мере внедрения возрастного ценза и следуя принципу «относитесь к взрослым как к взрослым», мы разрешим больше, включая эротику для совершеннолетних пользователей», — заявил Сэм Альтман.

Кроме того, OpenAI готовит обновленную версию ChatGPT с более естественной и «человечной» манерой общения.