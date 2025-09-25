Realme GT 8 Pro станет первым в России флагманом на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компания Realme объявила, что в ближайшее время на российском рынке дебютирует новый флагманский смартфон GT 8 Pro. Он станет первым в России устройством на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

По данным компании, Realme GT 8 Pro набирает до 4 миллионов «попугаев» в AnTuTu. Это второй флагман серии GT на премиальных платформах Qualcomm в России — в 2024 году компания уже выпустила GT 7 Pro с чипом Snapdragon 8 Elite.

Накануне Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5, назвав его самым быстрым мобильным процессором в мире. Он на 20% мощнее и на 35% энергоэффективнее предшественника.