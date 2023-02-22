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Realme готовит смартфон с вырезом, как у iPhone 14 Pro

Генеральный директор realme India Мадав Шет опубликовал в своём Твиттере пост, в котором раскрыл некоторые детали грядущего неназванного смартфона C-серии. Шет упомянул о наличии нового выреза под названием «realme Mini Capsule», который напоминает «Dynamic Island» в iPhone 14 Pro.

realme Mini Capsule
realme Mini Capsule

Пока что нет точной информации о технических характеристиках и дате выхода нового смартфона от realme, но сообщение Мадава Шета вызвало большой интерес пользователей в соцсетях.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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