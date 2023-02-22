Realme готовит смартфон с вырезом, как у iPhone 14 Pro

Генеральный директор realme India Мадав Шет опубликовал в своём Твиттере пост, в котором раскрыл некоторые детали грядущего неназванного смартфона C-серии. Шет упомянул о наличии нового выреза под названием «realme Mini Capsule», который напоминает «Dynamic Island» в iPhone 14 Pro.

realme Mini Capsule

Пока что нет точной информации о технических характеристиках и дате выхода нового смартфона от realme, но сообщение Мадава Шета вызвало большой интерес пользователей в соцсетях.