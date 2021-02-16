Рассекречено «сладкое» название Android 12

Ресурс XDA Developers рассказал о том, какое новое название получит операционная система Android. Несмотря на то, что компания Google больше не даёт новым версиям Android официальные названия в честь различных сладостей и десертов, но внутри корпорации схема сохраняется. И вот новую версию называют Snow Cone, на что указывает сокращение SC.

Отметим, что для Android 11 внутренним названием является Red Velvet Cake (RVC).

Помимо этого, известно о других нововведениях операционной системы. В частности, появится режим управления одной рукой, при этом интерфейс будет сжиматься для удобства. Также обещан быстрый обмен паролями Wi-Fi, жест двойного касания, улучшение работы с темами оформления и так далее.

Из удобных мелочей планируется улучшенная функция автоповорота экрана. Теперь он будет использовать камеру и не позволит повернуть изображение, когда это не нужно. Также появится новый игровой режим и приглушение особо ярких цветов.