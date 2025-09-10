Раскрыта точная ёмкость аккумуляторов в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air

Apple представила новый ультратонкий смартфон iPhone Air, который имеет самый маленький аккумулятор в линейке iPhone 17. Однако благодаря новым технологиям его батарея всё равно остаётся достаточно ёмкой.
Apple не сообщает ёмкость батарей, но на европейских сайтах компании эта информация уже появилась:
- iPhone Air — 3149 мАч (сравнима с батареей iPhone 13 на 3227 мАч);
- iPhone 17 — 3692 мАч;
- iPhone 17 Pro — 4252 мАч;
- iPhone 17 Pro Max — 5088 мАч.
По заявлению Apple, даже с таким аккумулятором iPhone Air может работать до 27 часов в режиме просмотра видео. Это стало возможным благодаря новой технологии, которая делает батареи более плотными и эффективными.
Кроме того, специально для iPhone Air вышел внешний аккумулятор MagSafe, а новый режим адаптивного питания в iOS 26 отслеживает типичный расход заряда батареи пользователем и настраивает его таким образом, чтобы смартфон спокойно держался сутки.
