Раскрыта точная ёмкость аккумуляторов в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air

Ожидаемо, что самая слабая батарея у «Эйра».

Apple представила новый ультратонкий смартфон iPhone Air, который имеет самый маленький аккумулятор в линейке iPhone 17. Однако благодаря новым технологиям его батарея всё равно остаётся достаточно ёмкой.

Apple не сообщает ёмкость батарей, но на европейских сайтах компании эта информация уже появилась:

По заявлению Apple, даже с таким аккумулятором iPhone Air может работать до 27 часов в режиме просмотра видео. Это стало возможным благодаря новой технологии, которая делает батареи более плотными и эффективными.

Кроме того, специально для iPhone Air вышел внешний аккумулятор MagSafe, а новый режим адаптивного питания в iOS 26 отслеживает типичный расход заряда батареи пользователем и настраивает его таким образом, чтобы смартфон спокойно держался сутки.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
