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Упоминание AirPods Pro 3 нашли в обновлении iOS

Наушники могут представить осенью вместе с iPhone 17 и Apple Watch Ultra 3.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 00:06

Apple случайно подтвердила существование AirPods Pro 3. В коде недавнего обновления системы обнаружено изменение, которое указывает на подготовку к запуску новых наушников.

Ранее определённая задача в системе требовала наличия AirPods Pro второго поколения. В свежей сборке формулировка изменена на «AirPods Pro 2 или новее». Это первый признак того, что компания закладывает поддержку будущей модели в программной среде.

Источником утечки стал исследователь Аарон Перрис, который опубликовал находку в социальной сети X. Он также показал скриншот соответствующего фрагмента кода.

Хотя точной даты выхода AirPods Pro 3 нет, по слухам, модель может быть представлена в сентябре. Вероятный анонс совпадёт с релизом iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 и других устройств.

Ожидается, что AirPods Pro 3 получат новый чип H3, улучшенное активное шумоподавление и дополнительные аудиофункции. Также может появиться поддержка пространственного звука нового поколения и улучшенная автономность.

Некоторые аналитики допускают презентацию на WWDC 2025, но Apple традиционно показывает наушники вместе с новыми iPhone, поэтому осень остаётся более реалистичным вариантом.

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Теги: 
Источник:
9to5mac
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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