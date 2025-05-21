OpenAI купила компанию Джони Айва, чтобы разрабатывать устройства с ИИ

OpenAI завершает крупнейшее поглощение в своей истории — за $6,5 млрд компания приобретает стартап, основанный Джони Айвом и его дизайн-коллективом LoveFrom. Вместе с OpenAI они создают новое подразделение под названием io, которое займётся разработкой устройств с искусственным интеллектом. Сделку планируют закрыть летом 2025 года.

В проект войдут около 55 специалистов: инженеры, дизайнеры, исследователи и эксперты по производству. Все они перейдут в OpenAI, но сама студия Айва останется независимой. Команда займётся «дизайном и креативом» для ИИ-продуктов, включая интерфейсы и железо. Сам Джони Айв и его партнёр Эванс Ханки будут напрямую работать с CEO OpenAI Сэмом Альтманом.

Что создадут вместе Айв и OpenAI

Пока без конкретики, но по данным WSJ, обсуждаются устройства с камерами, наушники и новое «железо для эры ИИ». Первые продукты могут появиться уже в 2026 году.

Это уже второй крупный выкуп OpenAI: в 2024 году компания приобрела разработчиков ИИ-редактора кода Windsurf за $3 млрд.

Почему это важно

Айв покинул Apple в 2019 году, но продолжал сотрудничать с ней до 2022-го. Теперь он возвращается в «железо», но не с Apple, а с OpenAI — тем самым, как пишут западные журналисты, закрывая ту самую «дыру» в рынке, которую могла бы заполнить Apple. Сам Альтман заявил, что Стив Джобс «гордился бы решением Айва».