Новости

WSJ: Apple планирует поднять цены на iPhone 17

Рост цен будет оправдываться новыми функциями и дизайном.

Apple рассматривает возможность повышения цен на новую линейку смартфонов iPhone 17, которая дебютирует уже этой осенью. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников американской газеты, компания будет всячески избегать связи роста цен на смартфоны с новыми пошлинами США на товары из Китая. Поэтому, как отмечается в материале, Apple будет оправдывать повышение цен значительными изменениями в функциональности и дизайне.

Напомним, что слухи о повышении цен на будущие iPhone появились практически сразу после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины. В частности, авторитетный инсайдер, журналист Bloomberg Марк Гурман отмечал, что повышение цен на продукцию Apple выглядит почти неизбежным.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!
Теги: 
Источник:
The Wall Street Journal
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Инсайдер: GTA 4 и Max Payne 3 получат переиздания для современных платформ
сегодня в 22:28
Apple выпустила iOS 18.5
сегодня в 21:50
MAIBENBEN выпустила в России компактный ноутбук с 3K экраном и процессором AMD Ryzen 5
сегодня в 17:33
WSJ: Apple планирует поднять цены на iPhone 17
сегодня в 17:03
Apple разрабатывает радикально новый iPhone. Он полностью из стекла и без вырезов
сегодня в 14:24
Представлен Bluetooth 6.1: с защитой от слежки и батареи гаджетов
сегодня в 10:35
ASUS начала продавать золотую RTX 5090 за $10 600
вчера в 23:53
Helio G200: старый чип MediaTek получил новое имя и чуть выше частоту GPU
10.05.2025
Обзор Creative Aurvana Ace 2: прозрачные тяжеловесы
10.05.2025
Новые рабочие промокоды в Honkai: Star Rail на май 2025
09.05.2025

Обзоры на The GEEK