WSJ: Apple планирует поднять цены на iPhone 17

Apple рассматривает возможность повышения цен на новую линейку смартфонов iPhone 17, которая дебютирует уже этой осенью. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников американской газеты, компания будет всячески избегать связи роста цен на смартфоны с новыми пошлинами США на товары из Китая. Поэтому, как отмечается в материале, Apple будет оправдывать повышение цен значительными изменениями в функциональности и дизайне.

Напомним, что слухи о повышении цен на будущие iPhone появились практически сразу после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины. В частности, авторитетный инсайдер, журналист Bloomberg Марк Гурман отмечал, что повышение цен на продукцию Apple выглядит почти неизбежным.