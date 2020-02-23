Презентация MIUI 12 и Xiaomi Mi 10 Lite пройдёт 27 апреля

Совсем недавно Xiaomi представила MIUI 11, а половина устройств только получила долгожданный апдейт. Китайская компания решила не останавливаться и анонсировала дату презентации MIUI 12 и бюджетного Xiaomi Mi 10 Lite.
Если верить изображению, то бюджетный Xiaomi Mi 10 Lite имеет четыре модуля и 50-кратный зум. Модель получит яркие корпуса, ориентированные на молодёжную аудиторию.
По предварительным данным, новинку оснастят процессором Snapdragon 765G, AMOLED-дисплеем диагональю 6,57 дюйма с разрешением Full HD+, модулем NFC и аккумулятором на 4160 мАч.
В MIUI 12 появится новые графический интерфейс, обновленная навигация, анимация, продвинутые тёмный режим, а также экономный расход аккумулятора.
Презентация пройдет в Китае 27 апреля.
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