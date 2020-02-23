Презентация MIUI 12 и Xiaomi Mi 10 Lite пройдёт 27 апреля

Совсем недавно Xiaomi представила MIUI 11, а половина устройств только получила долгожданный апдейт. Китайская компания решила не останавливаться и анонсировала дату презентации MIUI 12 и бюджетного Xiaomi Mi 10 Lite.

Если верить изображению, то бюджетный Xiaomi Mi 10 Lite имеет четыре модуля и 50-кратный зум. Модель получит яркие корпуса, ориентированные на молодёжную аудиторию.

#miui12

Rather than simply suppressing black, it is accurate dimming at the pixel level, simulating the change of light and dark in the real world, restoring true colors, and dark colors are more natural.. pic.twitter.com/DK6OLCHIpF — Xiaomishka (@xiaomishka) April 21, 2020

По предварительным данным, новинку оснастят процессором Snapdragon 765G, AMOLED-дисплеем диагональю 6,57 дюйма с разрешением Full HD+, модулем NFC и аккумулятором на 4160 мАч.

В MIUI 12 появится новые графический интерфейс, обновленная навигация, анимация, продвинутые тёмный режим, а также экономный расход аккумулятора.

Презентация пройдет в Китае 27 апреля.