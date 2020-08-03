Представлен новый магазин для консолей Xbox

Компания Microsoft обновила свой магазин для консолей Xbox в попытке улучшить его ещё больше. Новинка теперь работает быстрее — для «холодного запуска» хватает двух секунд.

Дизайн нового магазина теперь больше походит на PlayStation Store. Слева указаны основные разделы, при клике по пункту появляется дополнительное меню. К примеру, если щёлкнуть по «Играм» — появятся категории. В целом, можно сказать, что внешний вид стал легче и проще.

Также улучшился поиск, который теперь позволяет легче находить игры, дополнения, акции, скидки и прочее. Помимо этого, есть возможность отслеживать, кто из друзей играет в ту или иную игру, а также смотреть трейлеры во время поиска.

В «Список пожеланий» теперь легко добавить нужные игры и проследить за ценой. Также улучшилась «Корзина» для покупок — теперь товары стало проще добавлять, а также просматривать нужные позиции до и после покупок.

Система фильтрации теперь позволяет ограничивать дочерние аккаунты по возрасту. То есть восьмилетний ребёнок не увидит контента 13+ и более взрослого.

Пока что новый магазин доступен только некоторым инсайдерам. Публичное тестирование ранней версии стартует 5 августа. А полноценный запуск магазина запланирован на осень.