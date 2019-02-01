Представлен бюджетный realme C11 с мощным аккумулятором

Бренд realme представил бюджетный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения 5G под названием realme C11. В самой компании новинку называют «королем автономности» и делают ставку на аккумулятор и на дизайн.

Realme C11 получил 6,5-дюймовым дисплей с соотношением сторон 20:9, с разрешением 1600х720 пикселей и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 3. Камера для селфи расположена в каплевидном вырезе.

Смартфон работает на процессоре Helio G35 и 2 ГБ оперативной памятью LPDDR4X. Также память можно расширить с помощью SD-карты емкостью до 256 ГБ.

Сзади находится двойная камера на 13 МП с поддержкой «Эффект боке» а аппаратном уровне и оснащена специальным режимом для ночной съёмки.

Отличительной чертой новинки стал аккумулятором на 5 000 мАч. По заявлению производителя смартфон может проработать до 960 часов в режиме ожидания, до 169,8 часов в режиме воспроизведения музыки, до 21 часа при просмотре фильмов и до 12 часов в играх.

Realme C11 в модификации 2/32ГБ появится в продаже с 19 августа по цене 8 990 рублей.