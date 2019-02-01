Похоже, что BioShock будет построен на движке Unreal Engine 4

По данным профильного портала DSOGaming, новая часть игры BioShock получит новый мир и будет работать на графическом движке Unreal Engine 4. На это указывает найденный журналистами перечень вакансий на сайте студии Cloud Chamber.

Судя по размещённым требованиям, в игре будет совершенно новый мир, а не Колумбия или Восторг. Говорится о создании «живого» окружения, то есть разнообразие будет на каждом этапе прохождения. Также в перечне вакансий есть упоминания созданных вручную декораций и кинематографических заставок.

Кроме того, появились данные о жанре игры и механиках стрельбы. Как и первые части, новый «Биошок» будет шутером от первого лица. Источник утверждает, что разработчики хотят реализовать низкий порог вхождения в плане боёвки, а также планируют дать игрокам возможность формировать свой стиль и экспериментировать в перестрелках.

Таким образом, в игре можно ожидать что-то вроде плазмидов или солей. А вот сюжетных подробностей пока нет, хотя не исключено, что новая игра будет использовать концепцию параллельных миров из BioShock Infinite.