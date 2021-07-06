Подтверждены спецификации бюджетного смартфона Samsung Galaxy A03s

В базе данных тестового пакета Geekbench появились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A03s. Там он проходит под кодовым названием SM-A037F.

Судя по данным источника, новинка оснащена процессором MediaTek Helio G35 с максимальной частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, экраном 6,5 дюйма с разрешением HD+ и аккумулятором на 5000 мАч. Блок основной камеры оснащён модулями 13 + 2 + 2 МП, фронтальная — 5 МП.

В качестве ОС используется Android 11.

Как ожидается, новинку могут показать к концу июля, но цена пока неизвестна.

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